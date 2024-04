Lambruscolonga guarda al futuro. Auto sportive e il robot cameriere

Brindisi e allegria ieri sera in centro storico per l’anteprima della ventunesima edizione della Lambruscolonga. La volontà degli organizzatori era quella di consentire a più persone di prendere parte all’iniziativa ma anche di collaborare con tutte le cantine del territorio in momenti diversi.

Per la prima volta il vino ieri è stato raccontato dai produttori direttamente sugli smartphone di ogni partecipante tramite qrcode.

Nei 7 locali della Lambruscolonga sono state poi posizionate le ’mappe del tesoro’ per trovare il calice d’oro nascosto nel centro di Modena a suon di indizi storici sulla storia di Modena. L’evento era il preludio della manifestazione ufficiale del Modena WineFood Experience del 11-12 maggio quando il centro di Modena vivrà un weekend unico di promozione enogastronomica con la prima Tavolata storica in corso Canalchiaro con la degustazione dei sapori di una volta, ma anche un percorso dedicata ai ’Teen’ e una edizione esclusiva di ’Parva Naturalia’ con i prodotti di eccellenza, in un weekend ricco di appuntamenti.

La Lambruscolonga, in collaborazione con Modenamoremio e Confesercenti e con il patrocinio del Comune di Modena, proporrà al pubblico grandi novità: il Modena Steet show experience con Expo di auto sportive, esposizione di cartoline del 900 e il robot cameriere per una grande tavolata dedicata ai giovani: passato e futuro a confronto in un lungo brindisi.