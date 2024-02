L’appello di Sandrone: "Più sicurezza in strada, vogliamo passeggiare senza nessuna paura"

Sandrone: Dòunca Zemiàn, s’ a n me sbàli, a sam a un tir de s’ciòpp dagli eleziòun: a gh’è chi tira al terz mandê, chi vol ésser mandê in Europa e chi gnarà mandê a cà. Come al solit a Mòdna a gh srà la corsa per la scràna da séndech. Mè a starò a guardèr da la fnestra qual ch a succedrà e a giudicarò dai fàtt e brisa dal paroli ch i diràn in campagna elettorèl.

Sgorghiguelo.: A proposit, perché s-ciamla ’campagna’ elettorèl?

Sand.: A n’al sò ménga éd precis, ma a crad ch a sia perchè dimandi candidê i vinen ded lè ; tè, Sgurghéghel , t’andrév propria bèin. Vót fèr politica?

Sgor.: Mo, Popà, a n sò brisa, forse a-i-ho studiê trop poch...

Sand.: Csa sèt fèr?

Sgor.: Poch e gninta.

Sand.: Alora t’é adàt! Vot ch a fàmma ‘na lésta civica?

Pulo.: Smitìla bein , uèter, dû éd fèr di castê per aria e turnê coi pê per tèra...

Sand.: Et gh’è ragioun Pulonia, mo vàdet, adèsa a dév descàrer éd zért argomèint difìcil da tratèr che anca mè, del volt, a n sò che capèl màttrem. A vói parlèr dla criminalitê organizzèda e dal bandi éd chi ragastàzz chi màzen e i fan dal mèl per un cellulèr o per soquant euro : éd solit chi ciàpa sàtta de piò i ein i anzian e i noster fiô perché, ’sti vigliàch, l’é lè chi pàschen! Purtropp i én tótt lavor che in dla nostra zitê i én aumentê: i s’han méss soquanti vòlti infin per television e a n n’è brisa ‘na bèla propaganda per chi vól visitèr Mòdna o gnìregh a stèr. Sgnor Prefètt e sgnor séndech al sò ch’l’è ‘na bèla gàta da petnèr, mo i zemiàn i vréven turnèr a girèr per strèda éd gióren e anch éd sira senza paura d’éser rapinê, molestê, adiritura violentê, perquindi , anch se dimandi è stê fàtt, l’è ancàra poch, bisàgna fèr de piò! (...) Però a voi dir a tótt che anch nuèter Mudnés bisàgna ch a fàmma la nostra pèrt perché a n n’è brisa un bel quèl lézer in dal giornel che soquanti persouni ’presenti al fattaccio’ egli han fàtt finta d’a n vàder ..bisagna ch a dàmma ‘na man a la polizia ciamànd subét al 112!

Per quàst a voi dir brevi a cal tre studentàssi : l’Elisabetta, la Marlein e la sô amiga ch’egli han difés cla vcina ch’la stèva per ésser rapinèda per strèda. Adess a pèr che la criminalitê la sia éd moda: guardê sol al bullismo ch a gh’è in del scól! (...). E po’ agh srév anch al problema di migrant chi mànden in dla nostra zitê e ch’is disén ch’a n savàm piò in da màttri. Dimandi l’è povra geint ch’la vol aiutèda cuma fa bèle al comun, la provincia,la cróss ràssa, la protezioun civil, il volontariato e anch al Vàschev; chi èter, i boun da gninta , i volen rispedî subèt a cà sô, di delinqueint a n’ám abasta di nòster! Turnand a descarèr éd Mòdna bisàgna dir che di lavor a n’è stê fatt e a di éter i gh’èin adrê. Al pavimèint in Canelcèr per la zona pedonèl al va avanti e, s’a n torna a cherpèr, a m sàmbra un bèl lavor. I han méss a nóv al vecc Palazz dal Sport, al cinema Estivo e catê al post per la festa dl’Unitê in da córr i cavài. A gh’armàgn però di problema gross: st’istê, in cèinter, la geint la s’éra tótta spavintèda perché éd nòtt i vdiven di fantesma girer per él stred. I s’ein pò acòrt che i éren i residèint éd via Gallucci, dla Pompósa e delle zone limotrofe e anch quî dal pèrt del Muran che, a causa éd la Movida, i s’éren alvê da lèt e in patàia i girèven per streda come zómbi perché in ghl a cavèven ménga a durmir.

Pulonia: Scolta, Sandroun, a n n’é ménga ora ch’et làss arpunsèr la lengua ch’a-i-ho da descàrer anca mè. Ragazóli , dir ch a sun avilida l’è poch. A g’ho infin paura d’andèr a fèr la spesa da per mè, per via éd la violeinza ch a gh’è in gir. Che brótt mand, per a n parlèr éd quáll ch a sucéd in cà. ‘Na volta chi am,

quand i s’imbraghèven, i n given éd tótt i culor e ogni tant i druvèven anch él man, ma la finiva lè e, dimandi nòtt, al lett al giustèva tótt. Adesa, purtròp, a l savî com’él vàn a finir zérti stori... Va bein che, soquant an fa in paradis, Eva l’ha magnè un pamm ch’a n n’éra brisa al chès, mo tórsla ancàra con nuètri dann e con tanta cativéria a m sambra tròpp! O éla perché chi am i s’èn accort che nuètri a gh’avàm ’na mèrcia in piò?! Al Prefètt l’è ’na dànna, al Questor l’è ’na dànna, al Presidèint dal cunsélli l’è ‘na dànna… e a v dirò che mè a spér propria che al prossim séndech al sìa ‘na dànna e che prest a sàmma nuetri a cmandèr in dal mand... éd sicur a gh e srév meno guèri! All’Alessandra, la muiéra dal noster sendech, ch’la ’ha lassèe con ‘na preghiera rivolta a tótt: ’Amarvi, l’Amore può tutto’. Alessandra a tê vlàm bein.

Sand.: Ecco, adèsa et mê fat gnir al magòun e a ngh’la! chèv piò a descàrer. L’è óra ch’a tulàma al dû e ch’andáma vers cà mo a gh’ho ancára di quê da dir.

Avrév savér da i nòster ministradór perchè i van avanti a strichèr él stredi, quand i vàden un bel vièl, ’na tangenziela lèrga, ’na strèda tranquéla a ghe scàta

al raptus e in tàien via un pcoun e chi gh’armàt i én i automobilésta che, anch seinza al cartèl, i déven andèr ai 30 all’ora. Va bein che ai 30 a l’ora i gh van listáss per schivèr i bus ma quást l’è ’n’èter discórs. N’èter sasulèin a m’al vói cavèr : mo possibil ch’a s déva vàder a la mateina di ragaz chi han d’andèr a scóla ch’i n càten menga al post in curéra o in filobus o i én custràtt a munter só strichê come del sardèini? (...)

Sgor.: Adèsa a tácca mè. Lasèm almeno salutèr i mê amigh. Sportivi giallo-blu, ch’a sidi po’dla Modena Volley o dal Modena football, dal rugby, dal nuoto o dla corsa a pê , che ‘na volta a ridî per la vittoria e ‘na volta a zighê per averli ciapèdi, dèm a meint: l‘important l’è ch’a tgnáma seimper èlt la bandéra giallo-blu con la nostra Ghirlandèina. E ai Ferarésta a dégh: a n v’intulidi s’a n gh l a cavámm ancàra a éser i prémm, arivarà anch al nòster mumèint o almeno a speràm... a forza éd dai e dai... intant consolámes coi canarèin che st’an i s dan del sodisfaziòun...

Sand.: Adèsa biságna propria ch’andáma (...). Un salut generèl a tótti egli autoritê in arriv e in partèinza e a Giancarlo, invece,ch’a l làsa al post da Séndegh, un grazie éd cór e ’na strichèda éd man!