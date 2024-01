L’Avap trionfa al campionato di sci per infermi

A 88 anni ha sollevato a nome dell’A.V.A.P. di Fiumalbo il trofeo del 25° Campionato per Infermi a Pinzolo: l’onore è toccato allo storico presidente Marziano Amidei. I volontari di Fiumalbo hanno preceduto la Fraternita di Misericordia di Pievepelago ed altre 40 formazioni giunte da tutta Italia per queste particolari gare. "Si tratta – dicono gli organizzatori – di un Campionato di sci che non è solo una gara, ma qualcosa di molto più grande: un’occasione per stare insieme, confrontarsi tra le varie associazioni, analizzare le problematiche, condividere esperienze positive e coltivare l’amicizia!". Le discipline affrontate sono state slalom gigante, snowboard e fondo. A determinare la vittoria fiumalbina, hanno contributo i podi nello Sci nordico di Mattia Amidei e Azzurra Amidei, il secondo posto nello slalom gigante ancora di Mattia Amidei e le vittorie di categoria di Marco Migliori, Ludovico Migliori e Azzurra Amidei, con terzi posti di Elisa Nardini e Alfeo Coppi. Di rilievo anche il secondo posto nella classifica generale della Fraternita di Misericordia di Pievepelago, guidata dal responsabile tecnico Renzo Bonfiglioli. Questo campionato è infatti spesso appannaggio modenese: vide primeggiare la Misericordia di Pievepelago nel 2007 e 2008, l’Avsa Riolunato nel 2009 e nel 2013, l’Avap Fiumalbo nel 2015, 2017 e 2018, in quello che è considerato il principale evento nazionale del settore che si propone come un mix di sport, divertimento e incontro tra quanti operano nel settore. Il trofeo è stato con segnato al presidente Avap Marziano Amidei, assieme al sindaco Alessio Nizzi.

"Oltre al risultato sportivo – commentano i partecipanti – la manifestazione rappresenta soprattutto un ‘momento ludico’ molto importante per rinvigorire l’associazionismo basato sullo spirito di volontariato che anima tante persone nell’impegnativa attività di trasporto infermi. Un settore fondamentale sul nostro alto Appennino".

Giuliano Pasquesi