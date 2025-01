Le donne protagoniste: ecco ’Le mille Emilia’

Emilia, Annunziata, Charlotte: tre donne che si sono ribellate alla Shoah e che in questa Giornata della Memoria 2025 tornano protagoniste. A 80 anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz da parte dei soldati sovietici e della contestuale scoperta dell’orrore della Shoah, l’Assemblea legislativa ha deciso di ricordare le vittime partendo proprio da quelle donne che provarono a opporsi alla violenza nazista. L’appuntamento è per il 24 gennaio alle 9.30 quando, alla presenza del sindaco di Carpi Riccardo Righi, sarà inaugurata ’Le mille Emilia’, la mostra realizzata dagli studenti della scuola primaria Lugli di Carpi (Modena) e ispirata al libro ’Emilia Levi, fiore di speranza’. L’opera, scritta da Marzia Lodi e Giorgio Carrubba, racconta la storia di Emilia Levi, bambina assassinata al suo arrivo nel lager nazista di Auschwitz. Una vita che rivive grazie ad una sola testimonianza: la pagina che Primo Levi, in apertura del volume ’Se questo è un uomo’, le dedica. La mostra sarà nella sede dell’Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro 50 a Bologna.

Al termine della presentazione, gli studenti di Carpi visiteranno l’aula dell’Assemblea legislativa dove incontreranno la Garante regionale dei Minori Claudia Giudici. A seguire, stessa sede, c’è ’Artiste e ribelli’ per presentare il fumetto ’Annunziata Verità’, dedicato all’omonima staffetta partigiana faentina protagonista del saggio storico ’La ragazza ribelle’ di Claudio Visani. Alle 11.30 sarà il turno del teatro: nella Sala Fanti andrà in scena ’Vita? O teatro? Omaggio a Charlotte Salomon’, recital durante il quale Eliana Como presenterà la storia della pittrice tedesca Charlotte Salomon, tragicamente uccisa ad Auschwitz nel 1943.