Le new entry ai vertici della sanità. Altini: "Pronti per la grande sfida". Baldino: "Faremo un ottimo lavoro"

Manca esattamente una settimana all’arrivo, in città, dei nuovi vertici delle aziende sanitarie. Si tratta di Mattia Altini alla gestione dell’Ausl e Luca Baldino per l’azienda ospedaliero-universitaria. Attendendo le Conferenze territoriali sociali e sanitarie Mattia Altini, forlivese classe 1974, si dice entusiasta dell’incarico: "Ho cominciato la mia carriera nel 1999 a Modena – dice – e ho avuto l’onore e la fortuna di frequentare questa terra. Mi aspetto un grande territorio, grandi ospedali e grandi professionisti. Sono molto felice di poter provare a dare un contributo, nella modalità che mi è stata chiesta. Mettere insieme territori, capitale umano qualificato, tecnologia, innovazione e le capacità che ha Modena significa poter fare qualcosa di molto buono per il sistema sanitario nazionale e per i cittadini".

Interrogato sulle prime azioni da intraprendere risponde: "Non sono nelle condizioni di dire la prima azione ma certamente ce n’è una che prescinde dalla situazione di Modena, ovvero la grande sfida del Dm 77. La riorganizzazione della medicina territoriale, e quindi del lavoro nuovo che dobbiamo costruire. Auspichiamo un percorso orientato più sul paziente che sui singoli erogatori. Dobbiamo essere capaci di immaginare un nuovo modo di lavorare insieme".

E per la chiacchierata questione Cau "ci siamo detti – conferma – che valuteremo caso per caso, perché come ha potuto dire il presidente De Pascale non tutti i territori e non tutte le esperienze hanno la stessa forma e gli stessi esiti. Come è noto dalla storia dell’Emilia-Romagna: siamo innovatori, dunque proviamo, misuriamo, correggiamo. Questa sarà la normale dinamica delle organizzazioni". All’entusiasmo di Altini si aggiunge quello di Luca Baldino, che fa sapere: "Sono orgoglioso ed entusiasta per la nomina della Giunta. Insieme ai magnifici professionisti che lavorano a Modena sono certo che potremo fare un ottimo lavoro".

Arrivano subito le congratulazioni da parte del Pd, che scrive in una nota: "Auguri di buon lavoro ai neo direttori della sanità modenese. Quelle di Baldino, che guiderà l’Azienda Ospedaliero-universitaria, e di Altini, che invece si occuperà dell’Azienda USL, sono figure di grande competenza ed esperienza. Le figure giuste per confrontarsi con le numerose e delicate questioni che la sanità modenese dovrà affrontare".

Ottavia Firmani