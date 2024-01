Le Scomed Bomporto tornano da Ferrara con un doppio successo

Non si ferma più la squadra femminile degli Scomed Bomporto, che nel secondo concentramento del torneo riservato alle ragazze, torna da Ferrara con un doppio successo, evento mai verificatosi in precedenza nella storia, comunque recente della squadra: se il successo su Ferrara è un remake della vittoria ottenuta nel girone d’esordio, il tennistico 6-0 con cui le gialloblù hanno regolato le piemontesi del Torre Pellice è la conferma di un salto di qualità che la squadra sta pian paiano facendo: adesso verranno le sfide con le più forti del torneo, ma per il momento Bergamini e compagne si godono un inebriante secondo posto in classifica, che fa sicuramente ben sperare per il futuro.

INLINE FEMM.: Vicenza – Civitavecchia 1-4; Ferrara – Scomed Bomporto 3-4; Milano Vicenza 3-4; Scomed Bomporto – Torre Pellice 6-0; Civitavecchia – Milano 3-2; Ferrara – Torre Pellice 3-2. CLASSIFICA: Civitavecchia punti 11, Scomed Bomporto 9, Vicenza 8, Milano 5, Ferrara 3, Torre Pellice 0.

r. c.