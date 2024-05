Le sfide dei più piccoli: "Aiutiamoci insieme"

È un mondo pieno di sfumature quello che colora l’infanzia. Sfumature diverse, ma tutte di grande importanza. "Nel nostro territorio ci sono numerose aree e centri in cui giocare, luoghi ideali anche per i genitori, che possono interagire tra loro – spiega mamma Giulia Fontana, che fa parte dell’associazione ’Mamme per le Mamme’ – il che rappresenta un aspetto molto importante. Fondamentale invece, è sottolineare anche la presenza sul territorio di consultori e ambulatori che rappresentano un grande sostegno per le mamme e non solo. È infatti imprescindibile fare rete e darsi una mano insieme".

Tra i tanti indicatori da prendere in esame "non bisogna dimenticare però anche quello legato alla sicurezza. Purtroppo questo è un tasto dolente della nostra città, dove ci sono stati diversi brutti episodi a danni di ragazzi giovanissimi – continua – anche in pieno giorno".

Per quanto riguarda invece il capitolo asili nido, "noto un grande miglioramento rispetto agli anni passati. Certo, bisogna lavorare ancora, ma siamo su una buona strada".

Tra i dati dell’indagine, nella fascia riguardante il benessere dei giovani, Modena si posiziona al 50esimo posto su 107 province per quanto riguarda l’indicatore dell’età media della madre al primo figlio. "Ci sono tante donne che scelgono di iniziare una gravidanza in età adulta, ma nella maggior parte dei casi è dovuto a una scelta personale, non per forza legata a fattori esterni o economici".