L’ennesimo Babbo che divide

Non sorprende la discussione che si è ac cesa dopo l’inaugurazione del ’carro amato’ in piazza Venti. Lunati, artista originale e coraggioso, ci ha dato un anno di tregua con gli ’yeti’ dopo che, a Natale 2021, il Babbo ballerino vestito con il tutù aveva scatenato l’inferno. Ieri sono stati organizzati ben due flash mob (uno al mattino e uno al pomeriggio) per sottolineare un certo disappunto mentre sui social il dibattito si accende di ora in ora. Tutto questo mentre la gente sorride guardando questo Babbo Natale che, da un carro pieno di regali, spara pace e cuori. Ancora una volta Lunati divide ma stimola anche il confronto. E questo non è mai negativo.