L’infermiere arriva all’ex scuola materna

Anche Ravarino per due ore alla settimana potrà contare sulla presenza dell’Infermiera di comunità. Da mercoledì scorso, infatti, ha aperto il "Punto di infermieristica di comunità" nella frazione di Stuffione nella ex scuola materna comunale in via Matteotti 348. L’ambulatorio è aperto tutti i mercoledì dalle 8.00 alle 10.00, ma è necessario prendere appuntamento telefonando al numero 059 6554019 o al 338 1140155 oppure si può richiedere appuntamento scrivendo una mail all’indirizzo infcombomp@ausl.mo.it. Questa presenza può essere un importante punto di riferimento che si rivolge a tutte le fasce di età della popolazione, con particolare attenzione alle persone con patologie croniche e anziani fragili. Assieme ai medici di medicina generale o pediatra di libera scelta concorre a costruire un percorso di assistenza costante e continuativa, attivando, se necessario, i servizi sanitari presenti su tutto il territorio. L’infermiere di comunità si occupa anche di piccoli interventi estemporanei o limitati nel tempo quali il rilevamento della pressione, le piccole medicazioni, la rimozione di punti: prestazioni che creano una relazione tra l’infermiere e il paziente.

Alberto Greco