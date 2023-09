Lite tra stranieri, un giovane accoltellato

Potrebbe esserci un regolamento dei conti o una lite degenerata all’origine del grave episodio che si è verificato giovedì sera in via Graziosi all’incrocio con via Gioberti. Un 25enne straniero è stato accoltellato da un altro coetaneo che a sua volta è stato ferito. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara: uno è stato medicato poi dimesso, l’altro è uscito ieri. Sul posto oltre ai Carabinieri che hanno identificato i due litiganti, anche soccorritori di 118 e l’elisoccorso. "L’accoltellamento avvenuto – dichiara il sindaco Alberto Bellelli – crea giustamente allarme e preoccupazione in città. Per puro caso non è finita in tragedia e questo è l’unico dato positivo della vicenda. Sono stato informato che le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, come anche i soccorsi, e questo ha evitato di certo il peggio. Per evitare cose come queste serve prevenzione, cosa che si fa anche presidiando il territorio: occorre aumentare il livello del locale Commissariato, in modo da avere più agenti in giro, e continuo a non capire come mai su questa legittima richiesta la destra locale faccia orecchie da mercante". "Un episodio gravissimo che testimonia la presenza di un forte degrado e di una delinquenza che dilaga anche nei giovani - afferma Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia -. Occorre un’azione decisa da parte dell’Amministrazione, senza esitazioni. Non si minimizzi l’entità del problema e non ci si volti dall’altra parte. È ora di mettere in atto misure concrete per prevenire la criminalità giovanile, offrire opportunità e supporto ai giovani in difficoltà, e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree critiche". "E’ giunto il momento di pensionare lo slogan ‘Che bella Carpi’ – tuona Giulio Bonzanini, Lega - . Il degrado si sta allargando a tutto il perimetro del territorio comunale: ciò è da imputare ad un modello di accoglienza e di integrazione totalmente distorto che ha avuto l’unico risultato di creare microghetti all’interno di quasi tutti i quartieri, nei quali la sicurezza si potrà ripristinare solo con un reale potenziamento del corpo di polizia locale e dando il massimo supporto a tutte le forze dell’ordine. Agenti che, a dispetto della faziosità di un Sindaco che non si risparmia nemmeno davanti a fatti simili, saranno aumentati di organico, così come stanziato dal Governo in queste settimane".

Maria Silvia Cabri