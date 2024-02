Lo United spreca troppo. San Felice prende il punto

SAN FELICE

UNITED CARPI

SAN FELICE: Neri, Tudini Bellei, Tosse, Roccato, Sentieri, Ruopolo, Passerini (61’ Iazzetta), Sarti, Ndrejaj (91’ Borghi), Fontana (76’ Marchesini), Bernabiti. A disp.: Cavallini, Adsaoui, Gentile, Pagano, Cavicchioni, Balboni. All. Barbi.

UNITED CARPI: Rufo (33’ Lusetti), Paramatti, Romani (80’ Chakir), Teocoli, Bulgarelli, Ceci, Mebelli (46’ Malagoli), Garlappi, Jocic (88’ D’Elia), Assouan, Elatachi (80’ Artioli). A disp.: Mariconda, Ferrari, Cometti, Esposito. All. Borghi.

Arbitro: Miglioli di Parma.

Reti: 50’ Jocic, 67’ (rig.) Sarti

Note: ammoniti Bernabiti, Neri, Sarti, Bulgarelli, Tudini Bellei

Il botta e risposta in 17’ fra San Felice e United Carpi confeziona un pari che sta stretto ai carpigiani e fa felice i giallorossi. In avvio Ndrejaj scalda le mani a Rufo. Al 9’ traversone di Assouan a tagliare l’area e conclusione ravvicinata di Elatachi sventata dal miracolo di Neri. Al 30’ cross di Ndrejaj e tiro al volo di Fontana che non inquadra la porta. Al 33’ va ko il portiere Rufo, dentro il 2003 Lusetti. Nel finale di primo tempo pennellata di Mebelli sulla testa di Elatachi, pallone a centimetri da palo. Alla prima occasione utile della ripresa lo United la sblocca, grazie ad una buona combinazione fra i suoi attaccanti: Assouan pesca Elatachi che di prima pesca Jocic sul secondo palo, col bomber bluceleste che in tap-in firma il vantaggio. Al 60’ Assouan per Garlappi, tiro di piatto che sfiora il palo. Poco dopo Jocic con un assist al bacio prova a ricambiare il favore ad Elatachi che però è fermato dal palo. Al 66’ però dopo un rimpallo con un attaccante giallorosso la sfera tocca il braccio di Romani, che pur essendo aderente al corpo induce Miglioli a fischiare il rigore. Dal dischetto Sarti spiazza Lusetti e fa 1-1. All’82’ scavetto di Garlappi per Malagoli, stop e tiro mal calibrato. Qualche istante dopo in mischia la capocciata di Ruopolo termina di poco a lato. Nel finale D’Elia per Assouan ma Neri salva il pari.