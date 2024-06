L’opera di Oppi a Barcellona nel segno di Picasso

C’è un pò della nostra città nella mostra che si svolge al Museo Picasso di Barcellona da oggi al 6 ottobre, ’Fernande Olivier, Pablo Picasso y sus amigos’. Viene esposto, infatti, anche il dipinto di Ubaldo Oppi ’Donna con abito rosso’, del 1913, che fa parte della collezione Sernicoli del Museo Civico della città emiliana. La mostra ripercorre la vita e le relazioni di Fernande Olivier, compagna e modella di Picasso a Parigi dal 1904 al 1912, e l’opera di Oppi è stata selezionata perché nel volto della donna in rosso sono state riconosciute proprio le sembianze di Fernande, non solo per via del particolare taglio a mandorla degli occhi. Il dipinto venne eseguito nel 1913, nel periodo in cui l’artista ebbe forse una relazione con Fernande a Parigi, come riporta una testimonianza dell’artista Gino Severini che Oppi frequentò nella capitale francese. Entrato a far parte delle collezioni del Museo Civico nel 2007, in seguito ad un importante lascito di opere del commercialista Carlo Sernicoli, il dipinto può essere considerato tra le opere più intense e sofisticate eseguite durante la prima permanenza parigina dell’artista.