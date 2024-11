L’organista del Papa suona in Duomo. Anche un maxischermo per seguirlo

Il Modena Organ Festival accoglierà domani pomeriggio uno dei suoi ospiti più attesi, il Maestro Josep Solé Coll (foto), primo organista della Basilica di San Pietro in Vaticano, che accompagna le celebrazioni liturgiche di Papa Francesco. Alle 15.30 terrà un concerto in Duomo (a ingresso gratuito): la sua esecuzione verrà anche proiettata su maxischermo in navata, così da permettere a tutti di poterla apprezzare al meglio. Nato a Sabadell in Spagna, il Maestro Josep Solé Coll ha condotto gli studi di organo presso il Conservatorio del Liceu: attualmente e risiede a Roma dove ha conseguito il magistero in organo e improvvisazione organistica al Pontificio Istituto di musica sacra. Ha suonato nelle principali parrocchie della sua città e nelle basiliche romane di Santa Maria Maggiore e San Lorenzo fuori le mura, fino a essere designato come primo organista in San Pietro in Vaticano, quindi sempre presente alle solenni cerimonie alla presenza del Papa. In parallelo, si esibisce in tutto il mondo. Nel concerto in Duomo proporrà un raffinato programma che dal ’Ricercare a 6’, tratto dall’Offerta musicale di Bach, toccherà anche Liszt (con l’Evocation à la Chapelle Sixtine). Mendelssohn (Sonata a 3 op., 66), Brahms (’Mein Jesu, der du mich’) e approderà a Schumann (Innig dai sei studi di forma di canone op. 56) e a Rheinberger, con una Fuga Cromatica dalla Sonata n. 4 op. 98. Il Modena Organ Festival è sostenuto da Fondazione di Modena, Regione, Comune, in collaborazione con l’Arcidiocesi.

Stefano Marchetti