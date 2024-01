"Maltrattamenti all’ospizio: era un sistema"

"Lui fu portato nella struttura per anziani perché i parenti non potevano supportarlo. Doveva essere aiutato a livello fisico e psicologico, invece gli fu detto: ‘Sei qua perché nessuno ti vuole’. E fu abbandonato per ore, in stato di incuria". Nel processo sulle presunte vessazioni perpetrate nella casa di riposo di Correggio (in via Mandriolo) ad Arduino Gigante, nato nel 1936 e venuto a mancare nel 2020, ieri il pubblico ministero Maria Rita Pantani ha chiesto pene pesanti per le sei operatrici sociosanitarie accusate a vario titolo di maltrattamenti e violenza privata. "Fatti di gravità estrema per le imputate, incaricate di pubblico servizio – tuona il pm –. Non possono dire che erano in due, e spossate: a loro si affidavano i familiari, sperando che i loro cari non venissero vessati". Il pm ha rimarcato di non aver "mai sentito scuse nel dibattimento, anzi è stata negata l’evidenza: sugli insulti all’anziano, è stato detto che era un modo per scherzare". Il pm Pantani ha chiesto 6 anni e 6 mesi per due operatrici: la 52enne Antonia Iacovino, residente a Campagnola, e la 40enne Elena Bassi, di Correggio. Poi 5 anni per la 44enne Karina Da Silva e la 58enne Maria Di Francesco, entrambe di Correggio. Infine 2 anni e 3 mesi per la 55enne Esther Montoya, di Carpi (Modena) e, 2 anni e 1 mese per Cipriana Angela Tehei, 45enne di Correggio. Nella requisitoria durata due ore, il pm ha ripercorso alcuni degli episodi contestati, tra l’ottobre 2016 e il marzo 2018. Il 27 aprile, l’anziano "disse che chiamava da un’ora e che era tutto bagnato. Gli risposero: "Non urlare, non fare niente. Stai qua a morire, aspetta la tua ora, non rompere le p.". I figli dell’anziano, Stefania e Marcello Gigante, si sono costituiti parte civile: "È tutto vero – ci dice la donna –. Trovavamo nostro padre in quelle condizioni, tutto bagnato". L’avvocato della famiglia Simone Bonfante ha parlato di "sistema": "Svariate operatrici avevano lo stesso atteggiamento verso più ospiti".

Alessandra Codeluppi