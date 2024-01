"Maltrattò la moglie". Andrà a processo

Avrebbe maltrattato per 30 anni la moglie, privandola di ogni libertà. Ieri un 70enne sassolese è stato rinviato a giudizio con l’accusa di maltrattamenti e minacce. A far emergere la situazione è stata la denuncia presentata dalla presunta vittima dopo che l’imputato aveva minacciato i figli, ormai adulti, dal momento che gli stessi si rifiutavano di aiutarlo economicamente, avendo a loro volta subito vessazioni. Davanti ai carabinieri la presunta vittima è poi scoppiata in lacrime, facendo emergere anni di maltrattamenti e soprusi.