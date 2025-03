Maranello. Gioele Dix sul palco. Omaggio al Signor G

Sarà Gioele Dix (foto) a concludere, stasera alle 21, la stagione dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, curata da AterFondazione in collaborazione con l’amministrazione comunale, con il suo spettacolo ‘Ma per fortuna che c’era il Gaber’, sottotitolo ‘Viaggio tra inediti e memorie del Signor G’.

In occasione del ventennale della sua scomparsa, Gioele Dix rende omaggio al talento inimitabile di Giorgio Gaber, l’artista da molti considerato come il migliore interprete delle aspirazioni di giovani. ‘Ma per fortuna che c’era il Gaber’ è il più recente di una serie di tributi che Gioele Dix, a partire dal 2004, anno in cui si tenne il primo ‘Festival Gaber’ a Viareggio, ha dedicato all’artista milanese, del quale è stato convinto ammiratore fin dall’adolescenza.

Lo spettacolo è costruito come un insolito itinerario all’interno del teatro canzone di Gaber e Luporini, in cui si intrecciano brani conosciuti del loro repertorio con musiche e testi variamente inediti: versi mai musicati, canzoni mai eseguite dal vivo, monologhi abbozzati e mai completati. Per realizzarlo è stato decisivo l’apporto della Fondazione Gaber, che ha svelato l’esistenza di questi preziosi materiali e li ha messi a disposizione del progetto.

Uno spettacolo speciale, appassionato e originale, nel quale convivono sorprese e rievocazioni personali (il primo incontro assolutamente casuale fra Gaber e Dix), brani d’annata e bozze di canzoni.