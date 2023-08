"Matteo Ferrari era un riferimento: tanti i giovani che si sono ispirati a lui"

"Un punto di riferimento non solo per la banda e la musica cittadina, ma soprattutto per i tantissimi giovani che anche grazie alla sua preparazione, al suo sorriso ed alla sua capacità di coinvolgere le persone, si sono avvicinati in questi anni alla musica". Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda Matteo Ferrari, le cui esequie si terranno oggi a partire dalle ore 10,30 in S.Giorgio."Una perdita enorme, per l’associazionismo, la cultura e l’intera città di Sassuolo. Alla moglie ed al figlio – conclude il Sindaco – e ai tantissimi amici che lascia, vanno le più sincere e sentite condoglianze a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale".