Maturità, clown davanti al liceo Sigonio di Modena. La sorpresa agli studenti: "Abbracci contro l’ansia"

Modena, 19 giugno 2024 – Una lieta sorpresa ha accolto ieri mattina gli studenti di quinta del Liceo Sigonio di Modena, in procinto di affrontare la prima prova dell’esame di maturità.

I volontari davanti al liceo Sigonio di Modena

Poco prima delle 8, i maturandi sono stati accolti nel cortile della scuola da 7 volontari dell’associazione Viviamo in Positivo Modena, gruppo di ‘claun’ (per differenziarsi dai clown tradizionali) di corsia e volontari che, durante il fine settimana, presta servizio in varie strutture ospedaliere della provincia. La scritta "Ansia da esame? Abbracciami" campeggiava sui cartelloni dei volontari, pronti a dispensare abbracci per alleviare la tensione dei maturandi. È la prima volta che l’associazione, nota per promuovere il benessere nelle strutture sanitarie, ha esteso l’iniziativa anche ai maturandi. "L’idea – racconta Laura Pinton, in arte ‘claun Sbirba’, presente all’iniziativa – è nata quasi per caso, ispirata dal video di un ragazzo che aveva compiuto un gesto simile fuori da un’università. Dal momento che la nostra associazione si occupa di promuovere lo star bene tra le persone, abbiamo deciso di provare anche a Modena e la scelta è ricaduta sul Sigonio, un Liceo delle Scienze Umane dove insegna anche un nostro volontario che ha consegnato la proposta alla dirigente. È stata una bella sorpresa sia per gli studenti, sia per molti insegnanti, che ha consentito di vivere con più serenità un momento solitamente molto teso". "Purtroppo – racconta Nicola Basili, docente di matematica del Sigonio e volontario in Vip – oggi non ho potuto essere presente perché sono commissario esterno per la maturità in un’altra scuola, ma sono molto contento di aver contribuito in qualche modo a mettere in pratica questa bellissima idea. A volte basta un piccolo gesto, come consegnare una lettera, per contribuire a qualcosa di bello. Ritengo davvero importante coltivare anche a scuola gli aspetti emotivi". Anche la dirigente del Liceo Sigonio, Cristina Mirabella, ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa. "Il Liceo Sigonio – spiega la preside – ha a cuore lo star bene dei suoi studenti. Davanti al cancello d’ingresso alcuni volontari hanno regalato grandi abbracci ai maturandi per trasmettere pensieri positivi e tranquillizzarli dalle ansie. Abbiamo cercato, come sempre, di tutelare il ben-essere dei nostri studenti, in un momento importante della vita scolastica".

In vista del prossimo anno, l’associazione Viviamo in Positivo Modena si propone di replicare l’iniziativa anche in altre scuole.