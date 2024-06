Maturità in Emilia Romagna, oggi la prima prova al via per 35mila studenti

Bologna, 19 giugno 2024 – Il toto tracce sta per finire così come è finita la lunga notte prima degli esami per gli oltre 35mila studenti che oggi in Emilia Romagna sono impegnati nella prima prova scritta uguale per tutti, quella di italiano. L’apertura delle buste è prevista per le 8,30 e a quell’ora si sapranno quali sono le temutissime sette tracce scritte elaborate dal Ministero.

Prima prova dell'esame di maturità oggi, 19 giugno 2024, a Bologna e in Emilia Romagna: le tracce del tema (foto d'archivio)

Quanti studenti fanno la maturità 2024 in Emilia Romagna

Sono oltre 35mila, in Emilia-Romagna, gli studenti che da oggi, giorno della prima prova scritta uguale per tutti, sono impegnati con l’Esame di Stato.

Per la precisione, i maturandi del 2024 emiliano romagnoli sono 35.683, in leggero aumento all'anno scorso quando furono 35.405.

I candidati interni sono 35.054, mentre gli esterni 629. Sono invece 1.052 i candidati delle scuole paritarie.

Circa la metà dei candidati (16.422) svolgono la maturità nei licei, gli altri sono divisi fra istituti tecnici (12.298) e istituti professionali (6.963).

Esame di stato 2024, la formula

Oggi la prima prova, quella del tema di italiano, ha una durata di sei ore e consiste nello svolgimento di una delle 7 tracce proposte (analisi del testo, testo argomentativo – tre tracce, una di questi sicuramente d’ambito storico – o tema di attualità con due tracce).

Dopo la seconda prova, che riguarda una o più discipline e varia a seconda del percorso di studi del maturando, toccherà al colloquio orale.