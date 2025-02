Mc sul campo dei Saints. La salvezza passa di lì

Passa da Merate un pezzo di salvezza del Modena Cavezzo. Dopo una settimana di sosta, torna la Serie A2 Elite e la squadra gialloblù nella 3^ di ritorno gioca oggi alle 15,30 in provincia di Lecco, sul campo dei Saints Milano ultimi (con Verona), che inseguono a -1 la squadra di Nunzio Checa e il Leonardo. Il pari col Cesena ha lasciato rimpianti ma dato anche buone sensazioni di ripresa, anche se la vittoria manca ormai da 8 turni (2 pari e 6 ko). "C’è anche un po’ di rimpianto per il pari con Cesena – spiega coach Checa – ma resta la buona gara, in cui abbiamo ritrovato un po’ di verve che era mancata nelle gare precedenti, così come entusiasmo e voglia di lottare. Quello di Merate dove gioca Milano è un campo difficile, è uno scontro salvezza con una squadra che si è rinforzata a gennaio con due giocatori di categoria superiore (i brasiliani Tato e Garcia, ndr). La differenza la farà la determinazione e l’intelligenza di capire il contesto, dovremo essere bravi a leggere bene tutti i momenti della gara". Nei gialloblù squalificato Campo, out Vlasi e Matarese. Le altre gare: Leonardo-Pordenone, Maccan-Elledì, Rovereto-Lecco, Altamarca-Cdm, cesena-Mantova, Ol. Verona-Mestre. Classifica: Mestre e Mantova 37, Altamarca 30, Elledì 27, Maccan e Lecco 23, Cdm, Pordenone e Rovereto 22, Cesena 15, Leonardo e Modena Cavezzo 11, Milano e Ol. Verona 11. In Serie C1 (5^ ritorno) rinviata a martedì 25 la gara della capolista Pro Patria a Ponte Rodoni per un lutto che ha colpito i ferraresi, in campo il Sassuolo ultimo che alle 15,30 a Casalgrande riceve il Baraccaluga. Anche in Serie C2 (4^ ritorno) è ferma la capolista Montale (11 vittorie su 11 e +11 sul Sant’Agata) che giocherà giovedì 13 la gara col Celtic, in campo invece alle 15 Nonantola-Bondanello e alle 15,30 Emilia-Phoenix. Fermo per la sosta anche il campionato di Serie D.

Davide Setti