Picchia il medico che gli prescrive pochi giorni di malattia. “Ansia per escalation di violenza”

Modena, 16 aprile 2024 – Un medico di famiglia è finito in pronto soccorso dopo essere stato picchiato da un suo paziente, a Mirandola, Modena. La sua 'colpa'? Aver indicato, nel certificato di malattia, meno giorni rispetto a quelli che pretendeva di avere l'assistito. "Siamo fortemente preoccupati per questa escalation di violenza contro i medici, che non risparmia ormai nessuna categoria di colleghi. Si è lacerato quel rapporto di fiducia speciale che sinora aveva fatto da scudo ai medici di famiglia".

Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, in merito all'ennesimo episodio di violenza sui camici bianchi, riferito dalla Gazzetta di Modena.

"Si tratta di un episodio gravissimo - aggiunge - che è anche un campanello d'allarme. Non dimentichiamo che la negazione di una prestazione che il medico ritiene inappropriata è, secondo i dati dell'Osservatorio ministeriale, uno dei motivi che più frequentemente scatenano la violenza. E' per motivazioni simili che sono stati uccisi la psichiatra Paola Labriola a Bari e il cardiologo Gaetano Alaimo in provincia di Agrigento, e che tanti colleghi sono stati aggrediti, insultati, minacciati anche a mano armata. Più in generale, questi episodi sono un sintomo del forte malessere che cresce all'interno del Servizio sanitario nazionale". "

E' di oggi - continua Anelli - un'indagine dell'EngageMinds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica di Cremona diretto da Guendalina Graffigna, che mette in evidenza come 9 italiani su 10 siano critici nei confronti del Servizio sanitario nazionale. E i medici, gli operatori sanitari, sono visti come terminali proprio del Ssn, come bersagli su cui sfogare le insoddisfazioni e gli scontenti. Quando si parla di violenza - conclude il presidente dei medici - è importante comprenderne le cause, in un'ottica di prevenzione e di gestione del rischio, ricordando che non è mai giustificabile, e tanto meno quando è rivolta verso i curanti. Al collega aggredito va la nostra piena solidarietà e vicinanza, così come al presidente dell'Ordine dei medici di Modena, Carlo Curatola, e a tutto il Consiglio".

Ausl di Modena: “Serve più rispetto”

“È un atto gravissimo e incivile, che va condannato con la fermezza più assoluta. Come Comunità non possiamo permettere che accadano ancora questi episodi ai danni di professionisti che lavorano quotidianamente per il bene di tutti i cittadini”.

La direzione generale dell’Azienda Usl di Modena condanna l’aggressione con fermezza. “Non c’è giustificazione ad episodi come questi, serve rispetto per chi compie il proprio lavoro con dedizione e competenza. La società deve farsi trovare unita nella condanna di questi eventi e mandare messaggi chiari”.