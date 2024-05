Meno traffico a Ubersetto, comitato soddisfatto: "Via Giardini, risolto uno dei nodi della viabilità"

Problema viabilità risolto a Ubersetto, almeno nella zona della via Giardini a ridosso della quale è collocata la sede di Ceramica Fondovalle, dal 2022 acquisita dal Gruppo Italcer, la cui proprietà si era attivata, da subito, per studiare soluzioni in ordine alla mobilità attorno allo stabilimento ceramico. Confronto scandito da diversi incontri tra il ‘Comitato Ubersetto’, presieduto da Alessandro Ciocci, i vertici aziendali (Federico Tusini, DG di Fondovalle, e Graziano Verdi, AD del Gruppo Italcer) e l’Amministrazione comunale uscente di Fiorano, nelle persone del sindaco Francesco Tosi e degli assessori Davide Branduzzi e Carlo Santini) che hanno trovato sintesi compiuta in una serie di migliorie che, sottolinea il Comitato Ubersetto "hanno ridefinito la viabilità nella zona, diminuendo al contempo sia l’inquinamento atmosferico che quello acustico".

L’azienda aveva infatti assunto su di sé una serie di impegni scritti, che fissavano tra l’altro la realizzazione di una nuova uscita su via dei Prati, che ha decongestionato la zona di via IV novembre "ottimizzando – registrano con soddisfazione gli aderenti al Comitato – la sosta e la circolazione degli automezzi". Il Comitato, che negli incontri ha coinvolto diversi residenti della zona, che hanno dato modo ad Amministrazione Comunale e vertici aziendali di Fondovalle di individuare lo soluzioni più adatte, sottolinea come "il risultato ottenuto dimostri ancora una volta che la collaborazione tra i cittadini, le aziende e la pubblica amministrazione permette soluzioni in grado di assicurare vantaggio a tutti, mettendo in essere percorsi che un singolo soggetto non sarebbe in grado di intraprendere".

s.f.