Mercati e riciclo per la sostenibilità

Prosegue anche oggi a Castelnuovo il fine settimana all’insegna del verde, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, nell’ambito della Fiera dell’Ecosostenibilità che si tiene in centro storico. Tra gli appuntamenti e le iniziative il mercato del riciclo, il mercato agricolo biologico, i bio-borlenghi del Distretto Biologico Valli del Panaro, la vendita delle torte proposte dagli scout, l’incontro alle 11 in via Roma con la biologa nutrizionista Florencia Andrea Ceppa, relatrice della conferenza "Coltivare la Salute – Alimentazione sana e consapevole per noi e il nostro microbiota".