Michelangelo Mo.Re. e i ruggenti anni Venti

‘Smoking Men’, lo show musicale dei ruggenti anni Venti, arriva a Modena, al teatro Michelangelo, per far cantare e ballare durante le feste di fine anno. Da stasera alle 21 fino al 5 gennaio (con pausa l’1 ed il 2 gennaio), la Compagnia delle Mo.Re., porta in scena con orchestra dal vivo, lo spettacolo che immergerà il pubblico nelle atmosfere del proibizionismo americano, tra scontri, avvincenti storie d’amore e colpi di scena. E il 31 dicembre, dopo lo spettacolo, festa di Capodanno con brindisi a mezzanotte e animazione in teatro.

Siamo nel 1923: nella periferia di Chicago, Nale Imric, ambizioso capo della banda criminale White Ruins, intende espandere il proprio territorio per ottenere il monopolio delle attività illecite della città. Tuttavia, Victor King, spietato boss della banda rivale Black Ties, cercherà in tutti i modi di impedirglielo, coinvolgendo anche la polizia locale e un gruppo di prostitute che lavorano in uno degli Speakeasy più rinomati della città.

Sulle note di celebri brani pop, vi troverete immersi nelle atmosfere del proibizionismo americano, tra scontri, avvincenti storie d’amore e colpi di scena. Testo in italiano e liriche in lingua inglese. Si sconsiglia la visione ai minori di 14 anni non accompagnati. Regia e testo di Luca Angellozzi; direzione corale e musicale di Elisa Righi, Luigi Maria Maesano, Massimiliano Giovanardi; coreografie: Davide Petito, Daria Cusitcaia.

La Compagnia delle Mo.Re, è una compagnia teatrale specializzata nella produzione di musical in Italia, in particolare nella regione dell’Emilia-Romagna. Fondata nel 2008 a Modena, negli anni si è arricchita di giovani talenti provenienti da tutta la provincia e regione e via via ha visto il rafforzarsi la propria realtà, proponendo numerosi spettacoli nell’ambito delle rassegne locali dedicate al teatro, gestendo tutto artigianalmente, costruendo in proprio scene e costumi e proponendo un repertorio molto vasto e diversificato con l’obiettivo di unire cultura e divertimento. Ad oggi la compagnia conta circa 60 artisti tra attori, ballerini, cantanti e musicisti. L’obiettivo della compagnia è sempre stato quello di proporre al suo pubblico spettacoli in stile Broadway: i performer si esibiscono interamente dal vivo fondendo al meglio canto, danza e recitazione. Il punto di forza della Compagnia è la realizzazione autonoma di ogni elemento presente in scena: dai costumi, alle scenografie al disegno luci, per portare al proprio pubblico spettacoli di qualità realizzati con passione.