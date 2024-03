Missione umanitaria in Ucraina: "Porteremo in un ospedale due studi mobili odontoiatrici"

Il grande cuore di un dentista modenese ha fatto si che presto, all’ospedale pediatrico neurologico di Cernivci, Ucraina, nelle zone più colpite dalla guerra arrivi tutto il necessario per allestire due studi medici odontoiatrici mobili per i bambini e in generale per le persone colpite dalla guerra che hanno bisogno di assistenza. Parte infatti da Modena una nuova missione umanitaria in Ucraina: si tratta della quinta per l’associazione Porta Aperta e dell’ottava per Hesperia Bimbi ets, due realtà modenesi che questa volta si sono unite per portare insieme l’attrezzatura donata dall’odontoiatra modenese in pensione. Oggi e fino al 24 marzo, su un mezzo fornito da Porta Aperta e uno da Hesperia Bimbi, verranno portate infatti in Ucraina due poltrone odontoiatriche fornite di tutto il necessario, donate da Hesperia Bimbi, e medicinali raccolti dal Centro per la Salute del migrante e del senza dimora di Porta Aperta.

"Subito dopo l’invasione dell’Ucraina per noi è scattato un po’ un percorso di aiuto che è andato dall’accoglienza dei profughi a Modena fino a diverse spedizioni; questa è la quinta – afferma il presidente di Porta Aperta Alberto Caldana – Si tratta soprattutto di aiuti legati all’aspetto sanitario; un modo per mostrare un ulteriore vicinanza a una popolazione che sta soffrendo moltissimo, come ci ricorda Papa Francesco. I bisogni sono quelli soprattutto legati a scorte di cibo (porteremo generi alimentari) e alla parte sanitaria, a causa dei bombardamenti, con i feriti che tornano dal fronte e il deperimento complessivo delle strutture sanitarie è evidente".

"Siamo partiti la prima volta otto giorni dopo lo scoppio della guerra, abbiamo portato quattro ambulanze in Ucraina - afferma il dottor Paolo Pisani, presidente di Hesperia Bimbi Ets – un pick-up, farmaci, medicinali, vestiario. Questa missione ci è stata richiesta dall’ospedale di Cernivci dove a novembre abbiamo portato una ambulanza – continua Pisani. C’è stata fatta una richiesta per uno studio odontoiatrico mobile e abbiamo avuto la fortuna di avere le donazioni del dottor Gibertoni, dentista modenese che andando in pensione ha donato i suoi studi odontoiatrici, che abbiamo smontato, impacchettato e che ora portiamo in Ucraina. Una delle unità mobili andrà verso le zone di guerra proprio per curare i bambini: tutti i poliambulatori della zona sono stati distrutti". Alla missione parteciperanno oltre al dottor Pisani i volontari Giuseppe Goldoni di Porta Aperta, Filippo Sala e Maria Letizia Iulli di Hesperia Bimbi. Ha contribuito alla missione anche una raccolta fondi organizzata dal Rotary Muratori attraverso uno spettacolo allo Storchi.

