Mobilità sostenibile a Vignola: app turca per incentivare trasporto pubblico

I percorsi dei mezzi pubblici? Saranno valutati da una app messa a punto da una società turca (la Parabol di Ankara) ed eventualmente modificati, in seguito, dall’amministrazione comunale. Ad annunciarlo è l’assessore al bilancio e ai progetti europei, Mauro Smeraldi, che ha annunciato come anche il Comune di Vignola, nell’ambito di un progetto europeo sulla mobilità sostenibile (denominato "Pubblic trasport scenario-based decision support tool"), stia partecipando a questa iniziativa, così come la città metropolitana turca di Antalya. "Il progetto – spiega Smeraldi - avrà una durata di nove mesi e sarà a costo zero per il Comune. Praticamente, collaboreremo con Amo (agenzia per la mobilità di Modena, ndr) e Seta (la società affidataria del servizio di trasporto, ndr)".

Non solo. "Sugli autobus adibiti al trasporto pubblico sarà installata questa app innovativa, attraverso la quale si potranno monitorare i tempi di percorrenza e valutare le tempistiche di percorrenza con percorsi alternativi. Dopo 4 – 5 mesi, avremo quindi a disposizione, come amministrazione comunale, una serie di dati grazie ai quali potremo fare una serie di valutazioni puntuali. Lo scopo che vogliamo raggiungere, infatti, è quello di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico. E, se necessario, per rendere più efficiente il servizio potranno essere modificati appunto anche alcuni percorsi, in ragione dei dati che ci saranno forniti da questa app e di ciò che cambierà nella viabilità di Vignola, a partire dalle zone 30 nei pressi delle scuole".

La partecipazione e la vittoria al bando europeo per dare il via a questo progetto sono "il frutto – spiegano dall’amministrazione - della collaborazione con la società Idea-re di Paolo Franceschini, a cui, com’è noto, si è affidata l’amministrazione comunale per identificare opportunità di finanziamento nazionali ed europee a sostegno della propria azione amministrativa".

Ancora, l’assessore Smeraldi aggiunge: "Vignola è impegnata nel promuovere una mobilità più sicura e sostenibile. In autunno si sperimentano in due ampie zone della città il progetto "Vignola Città 30" e le strade scolastiche. Sono stati avviati inoltre i cantieri per la messa in sicurezza di punti critici come l’incrocio della Pieve e via Plessi".

m.ped.