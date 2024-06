Modena "La passione non va in vacanza". Abbonamenti, si parte: "Prezzi invariati"

Il momento del via alla campagna abbonamenti segna, ogni anno, anche virtualmente l’inizio della prima fase della stagione, quella in cui è la piazza a scaldare gli animi a poco più di un mese dalle partite che contano. E, la piazza, può ritenersi soddisfatta per la scelta effettuata dalla famiglia Rivetti per quanto riguarda i tagliandi della stagione che verrà.

I prezzi, infatti, resteranno invariati e ciò significa che le casse di ogni singolo sostenitore non subiranno variazioni significative rispetto a dodici mesi fa e, di questi tempi, sappiamo bene cosa voglia dire.

Altro dettaglio riguarda la prelazione riservata ai vecchi abbonati, lunga 26 giorni. Infine, ma questo è ovvio, in fin dei conti l’abbonamento conviene sempre più rispetto alla singola gara ma questo sta nella possibilità e nella continuità del tifoso di poter essere presente allo stadio.

"Il lancio della nuova campagna abbonamenti è sempre un giorno importante – ha detto Matteo Rivetti, AD Sport – per una squadra di calcio e per i suoi tifosi. Oggi battezziamo la nuova stagione con un claim (’La passione non va in vacanza’) che richiama subito alla mente la grande passione dei tifosi canarini per i colori gialloblù, sempre numerosi e calorosi al seguito della squadra ed è per questo che abbiamo voluto mantenere gli stessi prezzi della scorsa stagione e allungare il periodo di prelazione. Mi auguro che le proposte offerte incontrino la soddisfazione dei nostri tifosi. Dai Gialli!".

La prima fase avrà inizio il primo luglio e durerà fino al 26 e sarà dedicata ai vecchi abbonati, con la possibilità per i nuovi di sottoscrivere un tagliando sui posti liberi. La seconda fase avrà inizio il 29 luglio e terminerà il 16 agosto, esattamente un giorno prima dell’inizio del campionato. Ci si potrà abbonare sul sito ufficiale del club o nei punti vendita Vivaticket, trovando quello più vicino e in città se ne trovano 5.

Inoltre, si potrà accedere alle casse della biglietteria esterna dello stadio Braglia il lunedì (dalle 15 alle 18) e dal martedì al venerdì (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18). Per l’abbonamento sarà necessario essere in possesso della Modena Card, anche per questa sono indicate tutte le info sul sito web canarino.

Alessandro Troncone