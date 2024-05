Modena Pride 2024: quattromila sfilano per i diritti con 10 carri

Modena, 25 maggio 2024 – E’ inizia la grande sfilata del Modena Pride che torna dopo 5 anni dalla prima parata sotto la Ghirlandina e attraversa il centro di Modena (video) con annesse strade chiuse e modifiche alla circolazione. La parata è partita da parco Ferrari e sono 10 i carri che lo animano.

Il Modena Pride 2024 attraversa la città (foto Fiocchi)

In prima fila assieme al sindaco Gian Carlo Muzzarelli gli assessori Andrea Bosi e Grazia Baracchi, la presidente Arcigay di Modena, Angelica Polmonari, la vice Elisa Fraulini. E ancora, Giuditta Pini e il deputato Pd Alessandro Zan, che ha promosso e ottenuto il primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto, aperto anche alle coppie omosessuali, e per essere il relatore del disegno di una legge contro l’omofobia che non è mai stata approvata. “Ogni volta che passa un Pride si liberazioni emozioni di libertà, di gioia e anche di rivendicazioni di diritti – spiega il dem –. I diritti non sono mai fermi: o vanno avanti o vanno indietro e purtroppo con questa destra al potere stiamo andando molto indietro. La Rainbow Map segnala che l’Italia è in una situazione di emergenza, addirittura sotto l’Ungheria”.

Il Modena Pride torna dopo 5 anni di assenza

Il percorso e strade chiuse

Il colorato corteo attraversa diverse strade del centro storico. Per questo sono state chiuse al traffico via Emilia ovest, largo Moro, largo Porta Sant’Agostino, via Emilia centro, via Ganaceto, corso Cavour, via Tre Febbraio, piazza Roma, corso Accademia, corso Canalgrande, via Emilia centro, largo Porta Sant’Agostino, largo Moro, via Emilia ovest, parco Ferrari.

Sono inoltre previsti anche divieti di parcheggio fino alle 19 di oggi su entrambi i lati di via Ganaceto, nel tratto da via Emilia centro a corso Cavour, e sul lato ovest di corso Canalgrande, dal civico 65 a via Emilia centro, oltre che in via Emilia ovest, dalle 8 alle 24, nell’area adibita a parcheggio adiacente al Parco Ferrari.