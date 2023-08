Mondiali di volo, debutto rinviato Gare annullate per maltempo

All’aeroporto ’G. Paolucci’ di Pavullo era tanta l’attesa per la prima giornata dell’11° Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix, ma l’allerta meteo ha costretto la FAI ad annullare le gare. Numeroso il pubblico che, da metà mattina, aveva raggiunto l’impianto per assistere al lancio dei velivoli, con diversi curiosi e appassionati assiepati anche sulle colline.

Alle 10 è andato in scena, puntuale, il briefing mattutino in cui i responsabili FAI e i 19 piloti in gara hanno verificato il meteo e definito un percorso di volo. Ma con il cielo incerto in peggioramento, si è optato prima per un rinvio alle 14, poi per l’annullamento. In attesa delle decisione, sono stati comunque effettuati alcuni spettacolari lanci di prova degli alianti nei cieli sopra Pavullo, che hanno entusiasmato il pubblico. La prima giornata di gare slitta quindi a oggi.