Mondiali di volo, nuovo rinvio

Le gare previste per l’11° Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix, anche ieri sono state annullate a causa del maltempo. Per il secondo giorno consecutivo le condizioni del cielo hanno reso impossibili i lanci: troppi i rischi. I 19 piloti ritenteranno oggi mentre cresce l’attesa per il ’decollo’ della manifestazione a cui farà seguito, dal 3 al 17 settembre, il 22° Campionato Europeo di Volo acrobatico FAI. Per gli appassionati, sarà possibile seguire le competizioni grazie ad una mappa in 3D sul sito ufficiale della FAI: allestito inoltre un mega-schermo nella piazza Montecuccoli.