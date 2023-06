"Monitorare acque sotterranee e gli sversamenti di liquami"

Intensificare il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee nel territorio modenese e aumentare i controlli sugli sversamenti dei liquami. Sono le due principali richieste che il Consiglio comunale rivolge ad Arpae, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, approvando l’ordine del giorno sul monitoraggio dei pozzi d’acqua nella zona di Marzaglia, “vulnerabile ai nitrati”, presentato da Enrica Manenti per il Movimento 5 stelle nella seduta di giovedì 15 giugno. Il documento ha ottenuto il voto a favore anche di Partito democratico, Europa Verde-Verdi, Modena Civica, Sinistra per Modena, Gruppo Indipendente per Modena, Movimento 5 stelle, Modena al Centro; astenuti Forza Italia, Lega Modena e Fratelli d’Italia.