Morso da un cane, viene medicato all’ospedale

Brutta avventura per un artigiano 40enne a Castelluccio di Moscheda, frazione di Montese.

L’uomo ha riferito di essere stato aggredito da un cane libero all’interno di una proprietà privata, quella dei genitori del sindaco Matteo Deluca.

Il malcapitato si sarebbe improvvisamente trovato davanti ad un massiccio lupo cecoslovacco e, a quanto pare, volgendogli le spalle nel tentativo di sottrarsi all’attacco, è stato morsicato a un gluteo.

Lo stesso Deluca è poi intervenuto a soccorrere e accompagnare il ferito in ospedale.

"Tengo a precisare che il cane – ha detto il primo cittadino – è intestato a me ma vive con i miei famigliari e che la persona, dopo essere entrata nella nostra proprietà, è stata raggiunta da un solo morso, fortunatamente in maniera lieve. Io stesso l’ho accompagnato in ospedale per la medicazione.

In ogni caso – spiega –, essendo stata fatta segnalazione all’ospedale, oggi (ieri, ndr) l’Ausl ha fatto il controllo sull’aggressività del cane che ha dato esito negativo. Non è aggressivo".

Ora è da chiarire se la singolare vicenda che si è verificata a Montese avrà ulteriori strascichi.