"Mozione di FI smaschera la giunta. Vogliono l’allargamento della Ztl"

"La mia mozione ha smascherato le reali intenzioni della maggioranza sulla Ztl in centro storico". Sta facendo discutere la mozione presentata dal consigliere di Forza Italia Michele De Rosa in tema di Ztl e approvata dalla stessa maggioranza. "La giunta Righi - afferma De Rosa - da un lato, ad inizio mandato, innanzi a un pubblico di commercianti e cittadini, per ottenere facili ‘claque’ ha espresso posizioni restringenti sulla Ztl limitata a solo due vie del centro (Nova e Rovighi). Dall’altro la maggioranza Pd, dopo aver espresso voto favorevole sulla mozione in cui chiedevo l’approvazione circa le dichiarazioni dell’assessora Poletti su una Ztl più limitata’, è poi uscita poi con un comunicato con cui contraddice le promesse fatte dalla Giunta ad inizio mandato, sostenendo il piano originario di estensione su tutto il centro storico". Poi sottolinea il consigliere di FI: "Se l’intento della giunta era un allargamento limitato a poche vie, quali Nova e Rovighi come inizialmente affermato, allora potremmo essere d’accordo a condizione delle preventive azioni propedeutiche. Se invece, come abbiamo appurato grazie alla nostra mozione, l’intenzione della maggioranza è quella di proseguire sul progetto originario di estensione allora saremo, come lo siamo stati fin dall’inizio, convintamente contrari. Ai consiglieri dell’opposizione, alcuni dei quali non sanno neanche cosa sia stata la petizione ‘Ztl No Grazie’ da noi presentata e sostenuta da tutto il centrodestra, non avendola loro né letta né sottoscritta, ribadisco che non solo sono convinto della mia mozione, ma che la stessa è stata fondamentale per capire le vere intenzioni della Giunta".

m.s.c.