Mucciarini, città in lutto: "Generosa e sorridente. Era attenta ai più deboli"

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Mucciarini, storica dipendente del Comune di Modena e segretaria di sette sindaci, morta lo scorso venerdì. "L’associazione di volontariato C.I.D – Curare il dolore esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Annamaria Mucciarini, che è stata vice-presidente e ancora oggi componente del Direttivo dell’ associazione, alla cui crescita ha contribuito grandemente. Annamaria, negli anni, si è impegnata fattivamente affinchè crescesse la conoscenza della terapia del dolore e si diffondesse la consapevolezza, anche tra i malati e le loro famiglie, che si può e si deve combattere il dolore inutile. Anche grazie ad Annamaria Mucciarini l’associazione è riuscita nell’obiettivo di far ottenere la qualifica di ’Hub’ regionale per il Centro di Terapia antalgica di Castelfranco Emilia. La ricordiamo per l’attenzione per i più deboli, l’impegno sociale, la gentilezza d’animo e il sorriso con cui si è sempre spesa, con generosità, per la nostra, come per altre cause, a cui credeva fermamente. Le nostre più sentite condoglianze a sua figlia e a tutta la sua amatissima famiglia". L’associazione C.I.D – Curare il dolore ha deciso di fare in sua memoria una donazione all’Hospice, uno dei progetti per i quali Annamaria si era molto impegnata. I funerali di Mucciarini si terranno domani mattina alle 10, nella casa funeraria Terracielo in via Emilia Est.