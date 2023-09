Musica e gastronomia per due giorni al parco di via Vedriani

Appuntamento tra domani e domenica, a Formigine, con il Beer Bertola, festa nel parco di via Vedriani a cura de Le Palafitte 2.0 e di Flik Flak asd con il patrocinio del Comune di Formigine. Un evento gastronomico e musicale che quest’anno giunge alla quarta edizione e, oltre a proporre un ricco programma musicale ed enogastronomico, vedrà il suo momento più atteso domenica alle 19, quando è in programma l’inaugurazione del gioco acquistato grazie alla campagna di raccolta fondi "Abbiamo un cuore in Comune" promossa da Emil Banca attraverso la piattaforma Idea Ginger. Il progetto, denominato si prefiggeva di raccogliere 5mila euro per installare una nuova attrezzatura nel parco. Grazie alla generosità di una sessantina di donatori (58, per la precisione), la somma raccolta ha superato le aspettative arrivando a 5.500 euro e permettendo di acquistare un nuovo gioco per i bambini che frequentano l’area. "La riqualificazione degli spazi e dei luoghi attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di chi li vive ogni giorno è una bellissima dimostrazione di comunità. Adesso – dice l’assessore al verde pubblico Giulia Bosi (nella foto) - tutti i bambini che andranno a giocare nel parco di via Vedriani potranno divertirsi con una nuova attrezzatura regalata loro dalla generosità di tanti donatori che si sono attivati in prima persona di qualcosa di concreto che potesse abbellire un’area verde prima spoglia. Come Amministrazione esprimiamo a loro la nostra riconoscenza e invitiamo tutti a unirsi a noi in occasione di questa festa".