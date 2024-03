Nardini in campo con una civica: "Nessun partito nella mia lista"

Il dado è tratto: sarà Fabrizio Nardini, 50 anni, ingegnere libero professionista, già assessore nella Giunta Costantini I, ad ambiente, edilizia privata e personale, il candidato a sindaco di una lista civica che punta a far fare un passo indietro ai partiti che la sostengono per accogliere al suo interno, appunto, sensibilità di diversa estrazione politica, sia di destra sia di sinistra. Su questo Nardini è stato molto chiaro (nessun partito potrà insomma mettere il "bollino" sulla sua lista), e spiega: "Ho deciso di presentarmi come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Spilamberto. Lo faccio con grande entusiasmo e dopo una profonda riflessione, che negli ultimi giorni mi ha spinto a mettere in campo il mio impegno per costituire una vera lista civica.

L’obiettivo di "Lista civica per Spilamberto" è di mettere al centro il bene della nostra comunità. Mi rivolgo quindi a tutte le donne e a tutti gli uomini di Spilamberto, indipendentemente dall’appartenenza politica, che condividono il desiderio di agire concretamente per il paese in cui vivono. Ritengo che Spilamberto meriti di realizzare appieno il proprio potenziale: penso che solo attraverso un impegno diretto e trasparente delle persone, il paese possa diventare un luogo che si evolve secondo i bisogni delle persone che vi abitano. Intendo coinvolgere attivamente – prosegue Nardini – la società civile spilambertese in un percorso di crescita e sviluppo, ascoltando le proposte e dialogando con chi vorrà unirsi a questo nuovo progetto, mettendo a disposizione idee, esperienze e competenze. Insieme saremo pronti a lavorare per il bene comune e a realizzare i progetti che renderanno Spilamberto una comunità più prospera. Con la fiducia e il sostegno dei cittadini sono certo che raggiungeremo il cambiamento di cui il nostro paese ha bisogno".

Marco Pederzoli