Negoziante reagisce ai rapinatori, dopo le botte scattano le manette

Modena, 11 settembre 2015 – Hanno tentato una rapina all’interno del negozio alimentare gestito da indiani che si trova in via Bacchini (siamo a due passi dalla stazione delle corriere), ma il titolare ha reagito, così i due malviventi sono finiti con le manette ai polsi. È successo giovedì serva, verso le 23: due tunisini, di 30 e 26 anni, visibilmente ubriachi, sono entrati dentro al negozio e hanno preso delle birre. Hanno immediatamente fatto intendere al titolare di non voler pagare i prodotti prelevati e, poi, si sono diretti verso di lui colpendolo con un casco nella zona della fronte. L’uomo un 55enne ha reagito, impugnando un bastone e colpendo uno dei malviventi. Nel mentre è riuscito anche a dare l’allarme al 113, aiutato da un cliente presente in quel momento.

La polizia è arrivata in un attimo ed ha arrestato il rapinatore ancora all’interno. Poi, successivamente, gli agenti sono riusciti anche a raggiungere il secondo bandito che se l’era data a gambe. Entrambi gli arresti non sono stati dei più semplici, anzi: i rapinatori hanno reagito, insultando ed aggredendo gli agenti. Ad un certo punto è spuntato fuori pure un coltello. Per il titolare dell’alimentare una prognosi di dieci giorni.