Negrini in tour nei quartieri: "Una soluzione per ogni zona"

Il primo passo del tour che vedrà il candidato sindaco per il centrodestra di Modena, Luca Negrini, ovvero incontrare i cittadini nei quartieri e nelle frazioni della città, è previsto per lunedì alle 20 all’Osteria Modenese Bocciofila di viale Verdi 101.

"Si tratta di un’occasione preziosa e fortemente voluta – spiegano dal centrodestra – durante la quale il candidato e gli esponenti delle liste della coalizione si metteranno in ascolto dei cittadini che parteciperanno per capirne le esigenze più immediate e proporre soluzioni concrete per il futuro della città".

Lo stesso candidato sottolinea come "sono molto contento di iniziare questo percorso - le parole di Luca Negrini - che mi porterà in tutti i quartieri e le frazioni della città. Nonostante manchino ancora cinque giorni all’evento in programma lunedì, abbiamo registrato un numero tale di prenotazioni da essere praticamente già al completo: per chi non potrà esserci, visto che i posti sono contingentati, annuncio già da ora che nelle prossime settimane saremo sempre attivi sul territorio per ascoltare il parere di tutti sia con eventi specifici, sia presso il comitato elettorale".

"Per noi – prosegue Negrini – l’opinione di ogni cittadino è preziosa e fonte di idee per migliorare: è così che vogliamo permettere a Modena di crescere ancora. Infatti siamo convinti che la crescita passi attraverso un sano confronto con chi vive quotidianamente le dinamiche cittadine, solo così si può procedere verso un nuovo capitolo della storia della nostra Modena".

"Inizierò quindi questo percorso nella consapevolezza che ogni quartiere e frazione della città ha peculiarità e differenze che vanno affrontate, sia singolarmente che nell’insieme, in modo mirato", conclude Negrini.