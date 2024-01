Nei guai tre giovani studenti

Nel corso del week-end i Carabinieri del Comando Compagnia di Sassuolo hanno intensificato i controlli con l’obiettivo di prevenire o di reprimere la commissione di reati. Venerdì scorso è stato denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 28 anni, irregolare sul territorio, controllato nei pressi della stazione ferroviaria e trovato in possesso di circa undici grammi di hascisc. Il giovane, inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, veniva colpito da analogo provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Sabato invece, un cittadino 58enne coinvolto in un sinistro stradale: l’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del possibile stato di ebbrezza alcolica. All’uomo è stata ritirata la patente ed è stato poi segnalato all’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri della Tenenza di Vignola, reparto dipendente dalla Compagnia di Sassuolo hanno poi intercettato un’autovettura con a bordo tre persone che eludeva l’alt cercando di dileguarsi. Dopo un inseguimento il veicolo in fuga ha impattato contro un muretto a bordo strada: i tre individui, originari dello Sri Lanka, tutti studenti 19enni, venivano trovati in possesso di circa sette grammi di hascisc e modica quantità di cocaina. La fuga comportava, per il conducente, il deferimento ad autorità giudiziaria ed amministrativa rispettivamente per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica – in quanto positivo all’etilometro con valori elevati – e guida senza patente poiché mai conseguita. Nella stessa nottata, infine, i militari dell’Arma di Maranello fermavano un 33enne che, a bordo della sua autovettura sottoposta a controllo di polizia, custodiva modica quantità di marijuana: l’uomo è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Modena.