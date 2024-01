Nel ricordo della dem Paola Manzini: "Dedicò la sua vita ad aiutare gli altri"

"Sono passati 15 anni dalla sua scomparsa, ma la passione civile, l’impegno per le istituzioni, l’energia e le sue capacità così preziose sono ancora con noi, perché non le abbiamo dimenticate". Con queste parole il segretario provinciale del Partito Democratico di Modena, Roberto Solomita, e il segretario del Circolo di Vignola Andrea Ghiaroni, hanno ricordato Paola Manzini, vignolese, scomparsa il 22 gennaio del 2009. Questore della Camera dei Deputati, assessora a Scuola e Pari opportunità in Regione Emilia-Romagna, vicepresidente della Provincia di Modena. "Una vita – hanno proseguito Solomita e Ghiaroni - spesa al servizio dei cittadini, nell’impegno per la comunità".