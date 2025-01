Neve e sole splendente: "Piste aperte per l’Epifania"

Dopo un paio di giornate con vento e nuvole, il sole è tornato ieri pomeriggio a splendere sulle piste da sci del nostro Appennino. "Il primo week-end del 2025 – dice Luciano Magnani presidente del Consorzio del Cimone – sarà baciato dal sole e temperature rigide. Nel comprensorio abbiamo una media di 70 centimetri di neve sulle piste e tutti gli impianti sono in funzione. Dopo la chiusura ieri per maltempo, riapre oggi regolarmente il Centro Fondo, Scuola Sci e Noleggio Boscoreale di Piandelagotti (Frassinoro). Alle Piane di Mocogno, dopo le sciate in notturna, di pensa già all’Epifania sulla neve: "Quest’anno già il 5 gennaio sarà un’occasione perfetta per trascorrere una giornata tra risate, dolci e un po’ di magia".