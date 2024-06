No vax alla sbarra . Via al processo per i blitz tra giugno e ottobre 2021

Le loro irruzioni nei luoghi pubblici, volte a interrompere servizi durante la pandemia erano diventate note. Le forze dell’ordine infatti erano intervenute più volte per fermare e denunciare il gruppo di no vax modenesi. Ieri per tre di questi è iniziato il processo. Imputata infatti nel procedimento la nota ‘coppia’ formata da un 75enne e un 47enne, ma anche una donna polacca di 44 anni.

I due uomini sono accusati di interruzione di pubblico servizio per aver interrotto per 15 minuti la seduta del consiglio comunale di Modena, il 3 giugno del 2021 turbandone la regolarità, irrompendo nella sala consiliare dopo aver spintonato l’impiegata comunale, senza indossare la mascherina e benchè l’accesso alle sedute, in base alla normativa fosse inibito. Scunzani è poi accusato di molestie nei confronti del governatore Stefano Bonaccini (ottobre 2021) prima introducendosi senza mascherina in una sala dell’ex azienda municipalizzata dove si teneva un congresso e poi avvicinando lo stesso presidente della Regione per filmarlo senza il suo consenso, informandolo che lo avrebbe omaggiato di un altro regalo simile a quello già ricevuto.

I tre imputati sono poi accusati di aver interrotto la regolarità del servizio di vigilanza della procura pretendendo di entrare senza mascherina e green pass, nonché usando violenza, da parte di Scunzani che avrebbe inserito un piede nell’apertura della porta per impedire alla guardia giurata di chiudere la porta. Si era visto all’epoca dei fatti (dicembre 2021) necessario l’intervento della polizia. Nei confronti dei tre è quindi iniziato il processo.

v.r.