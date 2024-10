’Noi 10.000 volte’ entra a scuola e insegna a vivere sano

‘Noi 10.000 volte’: questo è il nome dell’iniziativa di Ginger Ssd, gli organizzatori della ‘5.30 Run’ con il contributo del Comune di Modena e del Panathlon Club rivolta agli studenti delle scuole superiori di città e provincia. Il progetto è volto a sensibilizzarli, e attraverso di loro famiglie e amici, sull’importanza del vivere sano. "L’idea è nata nel 2021 – racconta Sabrina Severi, presidente di Ginger Ssd – quando abbiamo iniziato a interrogarci sul come sedentarietà e alienazione forzata dalla vita sociale avrebbero influito sui ragazzi e la loro crescita. Un paio di chiamate, il supporto delle istituzioni e siamo partiti. ’Noi’ è significato questo all’inizio: la collaborazione di diversi enti senza i quali non si sarebbe riusciti a partire. ’Noi’ sottolinea anche l’importanza di aggregarsi in modo sano e attivo per crescere mentalmente e fisicamente: il che significa salute". Gli studenti saranno incoraggiati a muoversi (10mila sono i passi raccomandati al giorno) e verranno sensibilizzati sull’importanza del vivere sano sia a scuola che a casa. "Oltre alle attività in classe saranno accessibili attraverso social, video, QR code delle locandine che verranno affisse nelle scuole programmi di allenamento, proposte di aggregazione e di menù salutari da proporre a casa", sottolinea la presidente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Elena Barbieri.

Maria Carafoli lancia il suo guanto di sfida: "Effettueremo un report entro Natale sull’andamento di questa iniziativa, e vogliamo invitare il Ministero alla sua presentazione: per far vedere che qua le cose si fanno seriamente".

Francesco Lolli