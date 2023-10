Nuove risorse a Mirandola per il Centro di Salute Mentale Il Centro di Salute Mentale di Mirandola ha acquisito 3 nuovi medici, permettendo di potenziare le attività a favore dei cittadini con disturbi mentali. Nuove risorse per smaltire la lista di attesa, presa in carico di utenti con disturbo dello spettro autistico e continuità del percorso per i giovani.