Oggi test con la Virtus Verona. Esordio di Doig in difesa a sinistra

L’auspicio è che il numero che Josh Doig si è messo sulla maglia neroverde (il 43) siano i punti che il Sassuolo farà a fine stagione. Ne mancano parecchi ancora, ma tanto vale stare alla cabala, in attesa della trasferta di Monza che qualcosa dirà. Altro, in chiave-Monza, forse dirà anche l’amichevole contro la Virtus Verona che il Sassuolo gioca oggi alle 15 (ingresso gratuito, cancelli aperti dalle 14) al Ricci: da capire se Dionisi la considera, questa uscita a 72 ore da un match che vale doppio, un’occasione per provare l’undici anti-Monza o un’occasione per aggiungere minuti a chi ne ha avuti pochi, o entrambe. In un caso o nell’altro, infatti, con tutta probabilità sarà comunque la prima di Doig a sinistra di quella difesa che sta perdendo, con il sempre più probabile addio di Vina, il suo protagonista principale sulla corsia di sinistra e cerca rinforzi nei nomi (Manolas, Ozkacar, Palomino i più ricorrenti) suo quali la dirigenza lavora sottotraccia e senza troppa fretta.

E sarà anche occasione per valutare che tipo di scorie ha lasciato sul Sassuolo un weekend di stop nell’immediatezza di una doppia trasferta cui i neroverdi chiedono quanto serve per muovere una classifica che resta oltremodo scivolosa, con quei due punti che li separano dalla zona pericolo che li obbligano ad una scossa decisa. Da trovare quanto prima, anche alla luce di un 15mo posto tutt’altro che solido, vista la vicinanza degli inseguitori: a Monza, la stagione scorsa di questi tempi, ma era la 19ma giornata, il Sassuolo pareggiando diede il via ad una striscia che lo vide fare 28 punti in 19 gare e salvarsi in carrozza. La suggestione, ammettiamolo, c’è.

