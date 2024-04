Oratorio preso d’assalto dai vandali: "Danni ingenti, escalation violenta"

Un gruppo di giovani, domenica scorsa, ha preso d’assalto l’oratorio parrocchiale di Spilamberto, di fatto determinandone la sua chiusura sine die. Le porte divelte, i muri imbrattati e i danni che sono stati provocati alla struttura, hanno infatti costretto la parrocchia a chiuderlo, con tanto di cartello esposto all’esterno molto esplicativo: "L’oratorio resterà chiuso perché siete entrati in modo illecito arrecando danni agli ambienti e alle persone che vi accolgono da un anno. Riapriremo solo (e l’avverbio ’solo’ è sottolineato, a evidenziare che non c’è al momento una tempistica precisa) quando tutti gli ambienti torneranno a essere agibili e puliti. Scrivici su Instagram per dare la tua disponibilità ad aiutarci a sistemare l’oratorio per tornare a stare insieme".

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, confermata anche dal parroco Don Davide Sighinolfi (che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni), la banda (si tratterebbe di giovani di origine nordafricana), che normalmente utilizza il campetto dell’oratorio per giocare a calcio, questa volta ha assaltato appunto alcuni locali, provocando diversi danni nello specifico alla stanza dove normalmente si svolgono le attività di recupero scolastico dedicate ai giovani studenti. Il risultato di porte distrutte e imbrattamenti vari è stato appunto quello di causare l’immediata chiusura dell’oratorio. I danni, a una prima stima, ammontano complessivamente ad alcune migliaia di euro e, anche questi, saranno a carico della parrocchia e dei volontari che vorranno contribuire.

Monta intanto la polemica politica, con il segretario della sezione Lega delle Terre di Castelli, Lucilla Semeraro, che interviene commentando: "Da mamma prima ancora che da segretario, sono preoccupata per questa ondata di violenza che non sembra voler finire. Nella vicina Castelnuovo, in soli due giorni, abbiamo assistito a un omicidio e a un tentato omicidio. A Spilamberto è avvenuta la devastazione di un luogo di culto, e solo a sfregio. Da molto tempo, come Lega, abbiamo chiesto una maggiore tutela dei cittadini. Penso sia ormai chiaro a tutti che non si tratta di ’errata percezione’, come continuano a ripeterci. I cittadini pretendono di essere tutelati. Basta chiacchiere: l’intervento deve esserci e deve essere esemplare". Quanto avvenuto all’oratorio è stato denunciato ai carabinieri, ai quali ora spetterà quindi cercare di risalire ai responsabili del gesto.

Marco Pederzoli