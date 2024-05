Paese in lutto per Federico: "Lascia un grande vuoto"

L’intera comunità di Massa Finalese è in lutto per la prematura scomparsa di Federico Marchetti, morto a soli 32 anni nella giornata di giovedì, all’ospedale Maggiore di Bologna dove si trovava ricoverato da qualche giorno. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra gli abitanti del paese: Federico era nato a Massa Finalese e qui abitava, era una persona molto conosciuta. La famiglia, mamma Sabrina, papà Davide, la compagna Letizia, i nonni, i parenti e i tantissimi amici ne piangono ora la mancanza. Gli affetti a lui più cari, la passione per il pallone e il calcio che ha praticato fino da quando era bambino, rivestendo il ruolo di portiere, il lavoro come perito assicurativo. "Federico era una persona piena di voglia di vivere e di sogni – racconta la zia -. Aveva tanti progetti che voleva realizzare, creare una sua famiglia, avere dei figli. E ora è tutto svanito. Non abbiamo più lacrime, siamo disperati". Tantissimi i messaggi di cordoglio e sostegno rivolti alla famiglia, per il 32enne "strappato alla vita e a tutti i suoi desideri, lui che sognava un futuro con la sua compagna. Riposa in pace piccolo grande uomo, che questa terra ti sia lieve". È solo una delle molte dediche rivolte al ragazzo: parole intrise di dolore e tristezza, che riflettono l’affetto e la stima verso Federico e il grande vuoto che lascia nella vita di chi lo ha conosciuto e amato. Le esequie funebri, organizzare dalle onoranze Zena, avranno luogo oggi alle 15.30 nella chiesa Teatro Verdi di Massa Finalese. Sarà un momento di grande commozione per tutti coloro che vorranno ricordare Federico.

m.s.c.