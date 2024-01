Palestre Morandi, lavori terminati: "Un intervento da 800mila euro"

Con la tracciatura dei campi da basket tenutasi nel periodo natalizio, sono terminati a Castelvetro i lavori per l’importante intervento di ristrutturazione, adeguamento normativo e ampliamento della palestra comunale "G. Morandi". "Un intervento da 800mila euro – spiegano dal Comune - comprendente tutti i miglioramenti necessari su impiantistica, barriere architettoniche, pavimentazione, tribune, spogliatoi e servizi igienici, oltre all’allargamento e al riposizionamento delle platee. Sono state inoltre acquistate anche nuove attrezzature sportive per rispondere alle richieste dell’Istituto Comprensivo di Castelvetro e degli insegnanti di educazione fisica: nello specifico, i docenti hanno richiesto supporto per l’attività di basket e pallamano, nuove attività in partenza all’interno dei programmi didattici della scuola stessa". La vicesindaca Giorgia Mezzacqui ha aggiunto: "Ci tengo a ringraziare l’ufficio tecnico del Comune di Castelvetro per l’importante progetto concluso. Un ringraziamento particolare va pure all’associazione Arci Volley di Castelvetro per l’importantissima collaborazione e presidio; l’associazione, nella persona del presidente Mauro Bortolotti, ha infatti costantemente collaborato con l’amministrazione comunale. Ringrazio inoltre l’istituto comprensivo di Castelvetro nella persona della dirigente didattica Vincenzina Schiavone". m.ped.