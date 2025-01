Pallavolo minore

E’ molto positivo il rientro delle modenesi impegnate nella quattordicesima giornata dei campionati minori Nazionali: tutte le gare del pomeriggio si sono concluse con un successo delle formazioni della nostra provincia, buon viatico per le gare importantissime della serata. In serie B maschile è positivo l’esordio di Andrea Codeluppi sulla panchina della Beca Tensped Spezzanese, che batte 3-2 (21/25 25/20 23/25 25/20 15/11) i Vigili del Fuoco Marconi Reggio Emilia, anche se onestamente sarebbe stato meglio tenersi tutti e tre i preziosi punti salvezza, anche se, per come si era messa la gara però, la vittoria premia morale e classifica. Con lo stesso risultato di 3-2 la Kerakoll Sassuolo ha superato un Grosseto che si è confermato cliente pericoloso, rimanendo agganciata al treno per i playoff.

Nei tornei femminile arrivano solo sorrisi, e punti, per le squadre modenesi, con la Zerosystem S.Damaso che fa un decisivo passo in avanti verso la Coppa Italia di B2 Femminile, andando a vincere, con qualche patema in più del previsto, sul campo del Cervia: 3-1 (25/19 21/25 25/11 25/17) il risultato finale in favore delle ragazze di Andreoli, che dopo aver perso in volata il secondo set, hanno premuto sull’acceleratore, schiantando le velleità delle romagnole, poi mai più in partita. Sempre in B2, torna alla vittoria la Hidroplants Soliera 150, che perde il primo set con Filottrano, ma poi dilaga successivamente, vincendo per 3-1 (20/25 25/19 25/23 25/21), mostrando anche un notevole tenuta psicologica. Salendo di categoria, spettacolare esordio casalingo del nuovo acquisto del Volley Modena Elisa Garofalo, che mette a segno 16 punti nella gara che le ragazze di Molinari vincono 3-1 (25/21 23/25 25/18 25/22) con Federica Nonnati top scorer, ma Elena Fronza ex che si rivela fatale, soprattutto a muro, dove mette a segno sei punti. Bella vittoria scacciacrisi per la Moma Anderlini, che strapazza il malcapitato Crema con un perentorio 3-0 (25/16 25/13 25/23) dove brillano Sismondi, e soprattutto la palleggiatrice Spaziano, capace di mettere a terra undici punti, con cinque muri, e sei attacchi.

Riccardo Cavazzoni