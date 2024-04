"Partecipate? Pensiamo ai problemi dei cittadini"

"Basta ‘giochetti’ da vecchia politica: prima delle correnti vengono le competenze La priorità deve essere lavorare sui temi cari ai cittadini come casa, sanità, sicurezza e trasporti". Modena Civica interviene sul braccio di ferro in corso sulle nomine nelle partecipate e lancia un appello alla coalizione: "Meno poltrone, più energie (e idee) sulla città". Modena Civica chiede "più vicinanza alle esigenze dei cittadini e meno ai ‘calcoli di potere’. La nostra lista – sottolineano Katia Parisi (in foto) e Rosario Maragò, capolista e consigliera comunale e presidente di Modena Civica – è estranea ad ogni discussione su tali nomine. Non ci interessano le poltrone, ma la risoluzione dei problemi della città". Pur riconoscendo la centralità di Hera e Seta, "preferiamo essere concentrati sulle esigenze dei cittadini modenesi, che chiedono di avere una casa a costi sostenibili, di potersi curare senza attese disumane, di poter vivere in una città sicura e con un trasporto pubblico efficiente. Chiediamo agli alleati di lavorare sui temi e non su poltrone e ruoli".